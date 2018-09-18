أتلتيكو مدريد يعود منتصرا من موناكو (فيديو)

خرج أتلتيكو مدريد الإسباني بفوز ثمين من ملعب مضيفه موناكو (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية لمنافسات دور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم موناكو بهدف سجله مهاجمه صامويل غراندسير، عند الدقيقة 18، ورد الفريق الإسباني بهدفين متتاليين عبر كل من، المهاجم دييغو كوستا، والمدافع الأوروغوياني خوسي ماريا خيمينيز، في الدقيقتين (31، 45) على الترتيب.

كما بدأ فريق بوروسيا دورتموند الألماني مشواره في الموسم الجديد للتشامبيونز ليغ، بفوز خارج أرضه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف وحيد، حمل توقيع نجمه الأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش، سجله قبل خمس دقائق من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الأولى أيضا.

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المصدر: RT