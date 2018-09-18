راموس يوبخ الفرنسي غريزمان بسبب ميسي ورونالدو

رد قائد ريال مدريد، المدافع سيرجيو راموس، على تصريحات الفرنسي أنطوان غريزمان الذي قارن نفسه بالنجم السابق للفريق الملكي ويوفنتوس حاليا، كريستيانو رونالدو، ونجم برشلونة ليونيل ميسي.

وقال راموس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء عشية مباراة فريقه ضد روما ضمن دوري أبطال أوروبا: "إنه جريء جدا في جهله. عندما أسمع مثل هذه التصريحات من هذا الصبي، أتذكر توتي، بوفون، راؤول، إنييستا، وإيكر كاسياس، ... الذين فازوا بالعديد من الألقاب، ولكن لم يتوج أي منهم بالكرة الذهبية".

وأضاف: "يجب على سيميوني، كوكي أو غودين التحدث معه. هؤلاء الأشخاص لديهم المبادئ المفيدة لغريزمان. لكنني لم أنكر أبدا أنه لاعب كرة قدم رائع".

وأوضح راموس: "ما قاله غريزمان غريب بعض الشيء، هنالك أساطير مثل إنييستا وراؤول وتوتي وليس لديهم جوائز فردية، وقال إنه بمستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وهذا جهل بعض الشيء".

وقال أنطوان غريزمان، في مقابلة مع صحيفة "آس" المدريدية أمس الاثنين، ردا على سؤال عما إذا كان يعتبر نفسه في المرتبة نفسها مع رونالدو وميسي، اللذين تقاسما الكرة الذهبية في العقد الأخير، "نعم أعتقد ذلك".

وأعرب المهاجم الفرنسي، الذي توج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، ومع فريقه أتلتيكو مدريد، بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي، وكأس السوبر الأوروبي، عن خيبة أمله لعدم ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) لجائزة أفضل لاعب، وأنه يفكر بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول".

ورشح الفيفا كلا من كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لجائزته التي ستمنح في الـ 24 سبتمبر الجاري.

بينما لم تعلن مجلة "فرانس فوتبول" بعد عن أسماء المرشحين للكرة الذهبية، التي تمنح عادة في ديسمبر.

المصدر: وكالات