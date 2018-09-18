صحفي سعودي يستعين بمترجم في لقاء مع لاعب مغربي

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لتصريح الدولي المغربي نور الدين أمرابط، عقب نهاية مباراة فريقه النصر والفيصلي (2-1) في الجولة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم.

وظهر مراسل سعودي في الفيديو وهو يوجه مجموعة من الأسئلة للاعب المغربي بواسطة شخص ثالث كان يلعب دور "المترجم"، وكان كل واحد من الثلاثة يتحدث العربية بلهجته.

وأثار هذا المشهد الغريب والطريف في نفس الوقت، حالة من السخرية واستغراب عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وخصوصا في المغرب.

ونشر أحد المغردين على موقع تويتر تغريدة ساخرة جاء فيها: "المذيع يتكلم بالعربية، أمرابط يتكلم عربي، المترجم يترجم له بالعربي، كيف لا تسألوني".

وقال آخر: "الدارجة المغربية صعبة قليلا، ولكن أمرابط يتحدث بعربية مفهومة في هذا الحوار، لماذا المترجم يا أبناء النصر"!!

يذكر أن أمرابط، الذي كان من أبرز لاعبي المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة للنصر قادما من واتفورد الإنجليزي.

المصدر: وكالات