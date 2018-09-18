"الفيفا" يخصص "وسوما" لصلاح ورونالدو ومودريتش

خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، هاشتاغات للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، وهم المصري محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش.

وكتب "الفيفا" في تدوينة نشرها عبر حسابه العربي الرسمي: "من اليوم يمكنكم استخدام هاشتاغ مخصص للمرشحين النهائيين لجائزة #TheBest".

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وخصص "الفيفا" 3 هاشتاغات لرونالدو، ومثلها لمودريتش، و 4 لصلاح، وجاءت على الشكل التالي:

جدير بالذكر أن "الفيفا" سيعلن عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، في حفل توزيع جوائزه، المزمع إقامته في العاصمة لندن، بتاريخ 24 من الشهر الجاري.

المصدر: فيفا