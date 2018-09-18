وفاة مسؤول رفيع في الاتحاد السكندري خلال مباراته ضد الإنتاج الحربي
RT
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توفي رئيس لجنة النظام في نادي الاتحاد السكندري المصري لكرة القدم، إسماعيل متولي، مساء اليوم الاثنين، داخل ملعب الإسكندرية، عقب انتهاء مباراته ضد فريق الإنتاج الحربي.
وأصيب إسماعيل متولي بأزمة قلبية، سقط على إثرها في ملعب المباراة، ونقل في حالة حرجة إلى المستشفى حيث وافته المنية.
ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي الراحل إسماعيل متولي، وقدم تعازي أعضاء مجلس الإدارة، ومدير النادي، والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في النادي لأسرة متولي.
المصدر: وكالات
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