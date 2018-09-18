تشكيلة برشلونة الأساسية لمواجهة آيندهوفن

كشف المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي، عن قائمة فريقه لمواجهة بي إس في آيندهوفن الهولندي اليوم، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاءت قائمة الفريق الكتالوني كالتالي:

1- الألماني مارك أندريه تير شتيغن

3- جيرارد بيكيه

4- إيفان راكيتيتش

5- سيرجيو بوسكيتس

7- البرازيلي فيليبي كوتينيو

9- الأوروغوياني لويس سواريز

10- الأرجنتيني ليونيل ميسي

11- الفرنسي عثمان ديمبيلي

18- جوردي ألبا

20- سيرجي روبيرتو

23- الفرنسي صامويل أومتيتي

المصدر: @FCBarcelona_cat