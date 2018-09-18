آرسنال يعلن رحيل رئيسه التنفيذي إلى ميلان

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم اليوم، أن رئيسه التنفيذي إيفان غازيديس سيترك منصبه مع نهاية الشهر المقبل، لتولي الرئاسة التنفيذية لنادي ميلان الإيطالي.

وأكد ميلان من جهته أن غازيديس سيتولى مهامه رسميا في الأول من ديسمبر المقبل، واصفا إياه بأنه "مسؤول من طراز عالمي".

ويأتي تأكيد هذا الانتقال بعد سلسلة من التقارير الصحافية في الفترة الماضية، ألمحت إلى قرب انتقال غازيديس إلى إيطاليا، بعد أشهر من إشرافه على تعيين الإسباني أوناي إيمري، مدربا لأرسنال خلفا للفرنسي أرسين فينغر، الذي تولى هذه المهمة لنحو عقدين من الزمن.

وتولى غازيديس مهامه في أرسنال في العام 2009، وقام بتغييرات جذرية في هيكلية النادي. وبحسب التقارير، فإن غازيديس سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ 3.6 ملايين جنيه إسترليني، بزيادة مليون جنيه عن راتبه الحالي.

المصدر: وكالات