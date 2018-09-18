رئيس نابولي يطعن مدربه السابق في الظهر

انتقد رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، أوريليو دي لورينتس، مجددا المدرب السابق للفريق ماوريتسيو ساري، مشيرا إلى أنه مني بهزائم كثيرة في مسيرته، لذا أقالوه في كل الأندية.

ونقلت شبكة "Football Italia" عن رئيس نابولي، قوله: "أنا دائما على مقربة من الفريق، ولهذا اخترت كارلو أنشيلوتي. وأنا مسؤول عن هذا الاختيار، وكذلك مع ساري. ولكن الآن أشعر بالطمأنينة أكثر. ساري يعمل بشكل ممتاز، لكنه مني بالكثير من الهزائم في مسيرته، ولذلك أقالوه في كل الأماكن".

وعمل موريتسيو ساري ثلاثة مواسم مع نابولي، وأقاله رئيس النادي، بعد أن حصل على رقم قياسي من النقاط في الموسم (2017-2018).

وتحدث رئيس نابولي عن إقالة المدرب في كل مكان، في إشارة إلى أن ساري عمل مع نحو 17 ناديا في مسيرته، والآن يشرف على تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي.

المصدر: "eurosport.ru"