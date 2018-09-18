مواعيد مباريات اليوم لدوري أبطال أوروبا
RT
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ستبدأ عجلة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم (2018-2019)، بالدوران اليوم الثلاثاء، بثماني مباريات ضمن دور المجموعات.
وفيما يلي جدول ومواعيد مباريات اليوم للتشامبيونز ليغ:
(19:55) برشلونة (إسبانيا) – آيندهوفن (هولندا)
(19:55) إنتر ميلان (إيطاليا) – توتنهام هوتسبير (إنجلترا)
(22:00) غلطة سراي (تركيا) – لوكوموتيف موسكو
(22:00) شالكه – بورتو (البرتغال)
(22:00) ليفربول (إنجلترا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)
(22:00) تسرفينا زفيزدا (صربيا) – نابولي (إيطاليا)
(22:00) موناكو (فرنسا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
(22:00) بروج (بلجيكا) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا).
المصدر: "facebook/ChampionsLeague"
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