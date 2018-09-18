تخصيص رواتب شهرية مدى الحياة للملاكمين الأولمبيين الروس

أفادت وكالة تاس بأن الاتحاد الروسي للملاكمة سيخصص رواتب شهرية مدى الحياة للملاكمين المتوجين في الألعاب الأولمبية ولمدربيهم.

وقال عمر كريملوف رئيس الاتحاد الروسي للملاكمة:

"نشأت هذه الفكرة كون الاتحاد هو موطن الملاكمين، فيما الأبطال الأولمبيون، هم المحركات الرئيسية التي تطور رياضتنا وتمجد البلاد. من الآن فصاعدا، سيحصل جميع أبطالنا على الدعم المالي مدى الحياة".

واتخذ هذا القرار عقب اجتماع مجلس اتحاد الملاكمة الروسي الذي حضره الأبطال الأولمبيون أليكسي تيشينكو، وشاميل صابيروف، وغايداربيك غايبارباكوف.

وسيحصل الملاكمون الذين يتوجون بميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية على 75 ألف روبل شهريا (1100 يورو تقريبا)، أما الفائزون بذهبية واحدة، فسيحصلون على راتب شهري قدره 50 ألف روبل (700 يورو تقريبا).

وسيخصص أيضا راتب شهري قدره 25 ألف روبل (350 يورو)، لمدربي الملاكمين الأولمبيين.

المصدر: لينتا.رو