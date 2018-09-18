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مشجع في الدوري الكيني يقتحم أرضية الملعب ويرفع مسدسه على لاعبي الفريق الخصم

الرياضة

مشجع في الدوري الكيني يقتحم أرضية الملعب ويرفع مسدسه على لاعبي الفريق الخصم
Reuters Noor Khamis
مشجع في الدوري الكيني يقتحم أرضية الملعب ويرفع مسدسه على لاعبي الفريق الخصم
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اقتحم مشجع كيني أرضية ملعب المباراة التي جمعت بين كريشو وضيفه بانداري، ضمن منافسات الدوري الكيني لكرة القدم، ورفع مسدسه بوجه لاعبي الفريق الضيف.

فبعد إطلاق الحكم صفارته معلنا نهاية المباراة، بالتعادل الإيجابي (1-1)، اقتحم المشجع أرضية الملعب، حاملا سلاحه ومهددا لاعبي فريق "بانداري"، ولكن تمت السيطرة على الموقف فورا.

وادعى المشجع أنه شرطي، لكن لم يوضح دوافعه في محاولاته لتهديد لاعبي الفريق الضيف.

واستنكرت رابطة الدوري الكيني لكرة القدم الحادثة، ونشرت بيانا رسميا قالت فيه: "نريد إخطار المساهمين والمشجعين أننا بدأنا تحقيقا في الأحداث المؤسفة التي شملت ادعاء شخص أنه رجل شرطة، وتهديد لاعبي فريق بانداري في ملعب كريشو. نؤكد أننا سنستمر في ضمان سلامة اللاعبين وموظفي الأندية، والمشجعين في جميع الملاعب في مختلف أنحاء البلاد".

المصدر: وكالات

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