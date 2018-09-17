سبال المتواضع يقارع الكبار على صدارة الكالتشيو (فيديو)

فاجأ فريق سبال المتواضع ضيفه أتلانتا، بفوزه عليه (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم "Serie A".

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في انتصارهم الثمين، للمهاجم أندريا بيتانيا، الذي أحرز هدفي اللقاء لهم، في الدقيقتين (50 و56).

واستعاد فريق سبال توازنه، بعد الخسارة في الجولة الماضية، ووصافة الدوري، برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق انتصاره الثالث، متجاوزا نابولي بفارق الأهداف.

بينما مني أتلانتا بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل انتصار وتعادل، وتوقف رصيده عند أربع نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الكالتشيو.

المصدر: "vk.com/silatv"