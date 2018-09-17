سيلتا فيغو يتجرع مرارة الهزيمة الأولى في الليغا (فيديو)

ألحق فريق جيرونا الهزيمة الأولى بضيفه سيلتا فيغو (3-2)، في الموسم الحالي من الدوري الإسباني لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات الجولة الرابعة.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني كريستيان ستواني هدفين لأصحاب الأرض، الأول والثالث، في الدقيقتين (22 و56)، بينما تكفل زميله بيدرو ألكالا بتسجيل الهدف الثاني، عند الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

أما هدفا سيلتا فيغو فقد حملا توقيع كل من الثنائي، إياغو أسباس، والمغربي سفيان بوفال، في الدقيقتين (22 و56)، على الترتيب.

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وحقق جيرونا بذلك انتصاره الثاني على التوالي، مقابل تعادل وخسارة، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، ويشغل المركز السادس في الليغا.

في المقابل، مني سيلتا فيغو بالهزيمة الأولى في الموسم، مقابل انتصارين وتعادل واحد، ويحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب الليغا، برصيد سبع نقاط أيضا، متفوقا بفارق الأهداف.

المصدر: RT