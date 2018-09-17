شاهد.. السلطان إبرا يوقع على جبين مشجع ليحرمه من الاستحمام!

وقع نجم فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي لكرة القدم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال التوقيع للمعجبين، على جبين أحد مشجعي فريق الخصم، الذي أفسد فرحته بهدفه رقم (500) في مسيرته.

وأحرز السلطان إبرا هدفه رقم 500 في مسيرته الكروية، في شباك فريق تورنتو الكندي، بحركة مذهلة على طريقة رياضي "الكاراتيه والكونغ فو"، لكن جمال هدفه لم يشفع لفريقه، الذي خسر بثلاثة أهداف مقابل خمسة.

وأصبح النجم السويدي ثالث لاعب بين اللاعبين الحاليين، يحرز 500 هدف أو أكثر، بعد النجمين العالميين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ورفع زلاتان إبراهيموفيتش (36 عاما) رصيده إلى 36 هدفا في هذا الموسم، سجلها خلال 22 مباراة شارك فيها في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

ودافع إبرا في مسيرته الاحترافية عن ألون عدة أندية، وهي: مالمو السويدي، أياكس أمستردام الهولندي، والثلاثي الإيطالي يوفنتوس وإنترميلان وميلان، برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر: "eurosport.ru"