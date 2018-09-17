الحسناء شارابوفا تنهي موسم 2018 مبكرا

قررت النجمة الروسية ماريا شارابوفا عدم خوض غمار دورات التنس المتبقية في الموسم الحالي 2018، للتحضير بشكل أفضل لمنافسات العام المقبل.

وكتب مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، بن روتنبيرغ، "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قال فيها: "شارابوفا تختتم موسم 2018. هي لن تشارك في بطولات بكين وتيانجين وموسكو، لإراحة نفسها وتجميع قواها قبل عام 2019. هي ستشارك في دورة شينزين".

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.

في حين أعلن رئيس الاتحاد الروسي للتنس، شاميل تاربيشيف، في وقت سابق، أن ماريا شارابوفا، البالغة من العمر 31 عاما، ستشارك في بطولة كأس الكرملين "VTB Kremlin Cup"، التي ستقام في الفترة بين يومي (13 و21) أكتوبر المقبل، في موسكو.

المصدر: "lenta.ru"