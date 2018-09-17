بالفيديو.. السد القطري يتفوق على استقلال طهران

تأهل نادي السد القطري إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب استقلال طهران الإيراني، إثر تعادله معه (2-2)، في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الاثنين.

وسجل هدفي الفريق القطري الثنائي، أكرم حسن عفيف، والجزائري بغداد بونجاح، في الدقيقتين (27، 90 من ضربة جزاء) على الترتيب. بينما سجل ثنائية استقلال طهران كل من، روح الله باقري، ومرتضى تبريزي، عند الدقيقتين (33، 49) على الترتيب.

وأنهى الفريق الإيراني المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50، عقب طرد لاعبه روزبه جشمي.

وتفوق السد على استقلال طهران (5-3) بنتيجة مجموع المواجهتين، وذلك بعد فوزه في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وضرب السد موعدا، في الدور قبل النهائي، مع الفريق الإيراني الآخر بیرسبولیس، الذي تغلب بدوره على ضيفه الدحيل القطري (3-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: "twitter.com/TheAFCCL"