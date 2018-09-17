روستوف يعود بنقطة من يكاتيرينبورغ (فيديو)

خرج فريق روستوف بتعادل إيجابي من ملعب مضيفه أورال (1-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن الجولة السابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وضع المدافع الأرمني فارازدات أرويان أصحاب الأرض في المقدمة، في الدقيقة 47.

ورد لاعب روستوف، أليكسي إيونوف بهدف التعادل للضيوف، بعد دقيقتين فقط.

إقرأ المزيد

ورفع روستوف رصيده، بعد هذا التعادل، إلى 14 نقطة، ليتقاسم مركز الوصافة مع سبارتاك موسكو، الذي مني بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الدوري على يد ضيفه أخمات (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الأحد.

بينما رفع أورال من مدينة يكاتيرينبورغ، رصيده إلى 5 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.

المصدر: "twitter.com/matchpremier"