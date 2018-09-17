بیرسبولیس الإيراني يسقط الدحيل في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

حجز نادي بیرسبولیس الإيراني مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه الدحيل القطري (3-1)، في إياب الدور ربع النهائي.

وتقدم كريم بوضياف بهدف للضيوف في الدقيقة (33)، ولكن أصحاب الأرض ردوا بقوة، وبثلاثة أهداف متتالية، أحرزها كل من جلال حسيني، وسلطان البريك مدافع الدحيل بالخطأ في مرمى فريقه، وشيان مصلح، في الدقائق (56، 76 و78).

بهذا النتيجة عوض الفريق الإيراني خسارته ذهابا (0-1)، وحجز مكانا في المربع الذهبي.

FULL-TIME | Persepolis FC (IRN) 3-1 Al Duhail SC (QAT)



The Iranians go through thanks to a heroic second-half performance giving them a 3-2 lead on aggregate. #PERvDUH#ACL2018pic.twitter.com/OC5tegXMRL — AFC Champions League (@TheAFCCL) 17 сентября 2018 г.

وسيلتقي بیرسبولیس في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة السد القطري والاستقلال الإيراني، التي ستقام في وقت لاحق اليوم في إياب دور الثمانية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق القطري (3-1).

المصدر: وكالات