 
مباشر

بیرسبولیس الإيراني يسقط الدحيل في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الرياضة

بیرسبولیس الإيراني يسقط الدحيل في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا
@TheAFCCL/Twitter.com
بیرسبولیس الإيراني يسقط الدحيل في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksv2

حجز نادي بیرسبولیس الإيراني مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه الدحيل القطري (3-1)، في إياب الدور ربع النهائي.

 وتقدم كريم بوضياف بهدف للضيوف في الدقيقة (33)، ولكن أصحاب الأرض ردوا بقوة، وبثلاثة أهداف متتالية، أحرزها كل من جلال حسيني، وسلطان البريك مدافع الدحيل بالخطأ في مرمى فريقه، وشيان مصلح، في الدقائق (56، 76 و78).

بهذا النتيجة عوض الفريق الإيراني خسارته ذهابا (0-1)، وحجز مكانا في المربع الذهبي.

وسيلتقي بیرسبولیس في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة السد القطري والاستقلال الإيراني، التي ستقام في وقت لاحق اليوم في إياب دور الثمانية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق القطري (3-1).

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فيضانات تضرب كارولينا الشمالية جراء إعصار "فلورنس"