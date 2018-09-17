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شاهد.. حارسة مرمى غريبة الأطوار تتسبب بخسارة فريقها بـ28 هدفا

الرياضة

شاهد.. حارسة مرمى غريبة الأطوار تتسبب بخسارة فريقها بـ28 هدفا
Champions Trophy TV/Youtube.com
شاهد.. حارسة مرمى غريبة الأطوار تتسبب في خسارة فريقها بـ28 هدفا دون رد
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اكتسح نادي بنفيكا ضيفه "بونتي فريلاس" بنتيجة 28 هدفا دون رد، في مباراة أقيمت ضمن منافسات الدوري البرتغالي لكرة القدم للسيدات، وشهدت تصرفات غريبة من حارسة مرمى الفريق الضيف.

وظهرت جل لاعبات فريق "بونتي فريلاس" بمستوى هزيل وضعيف جدا، ولكن ما لفت الانتباه هو ردة فعل حارسة الفريق، في كل مرة قبل أن تهتز شباكها بهدف. فتارة تقوم بحركات غريبة لمنع الكرة من دخول مرماها من دون أن تنجح في ذلك، وفي تارة أخرى تكتفي بمشاهدة كرات في متناولها، وهي تستقر في عرينها.

وخطفت لاعبة نادي بنفيكا، البرازيلية دارلين الأضواء، بتسجيلها 8 أهداف.

المصدر:  youtube + eurosport.ru

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