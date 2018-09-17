قبل 18 عاما وصل ميسي إلى برشلونة.. لتبدأ أجمل القصص في تاريخ كرة القدم (فيديو)

نشر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر، مقطع فيديو، احتفاء بمرور 18 عاما على انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه.

وأظهر الفيديو ومدته دقيقتان ونصف الدقيقة، مجموعة من اللقطات النادرة لـ"البرغوث"، خلال مشاركته مع مختلف الفئات السنية للنادي الكتالوني.

وانضم ميسي لأكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، في الـ17 من سبتمبر 2000، قادما من فريق "نيولز أولد بويز" الأرجنتيني، وهو بعمر 13 عاما. وتدرج مع فئات الناشئين للبارسا، قبل أن يخوض أولى مبارياته مع الفريق الأول في العام 2004. ومنذ ذلك التاريخ عبث النجم الأرجنتيني بالأرقام القياسية، وحقق مجموعة من الإنجازات والألقاب، كما تحصل على عدة جوائز فردية.

ومن أبرز إنجازاته مع "البلوغرانا"، كانت الفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 9 مرات، وكأس إسبانيا 6 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، إضافة إلى تتويج "البرغوث" بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، في خمس مناسبات، أعوام 2009، و2010، و2011، و2012، و2015، كما فاز بالحذاء الذهبي 4 مرات.

🔙 Septiembre 2000

Leo #Messi llegó a Barcelona.

El mundo ya no sería lo mismo. pic.twitter.com/LyAeNUR5xW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 17 сентября 2018 г.

وتبقى النقطة السوداء الوحيدة في مسيرة ميسي (31 عاما)، هي فشله في قيادة منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج بلقب كبير.

المصدر: تويتر + sport-express.ru