رجل أعمال شهير يقدم هدية "قيمة" لمحمد صلاح

استجاب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لاقتراح بإطلاق اسم الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على أحد شوارع مدينة الجونة تكريما له على إنجازاته.

وقال نجيب ساويرس على حسابه في "تويتر" ردا على اقتراح من حساب "ادم الدويرى @M9r38rxevan2IZJ" بإطلاق اسم محمد صلاح على شارع في الجونة أسوة بشارع يسرا، بأنها فكرة رائعة، ولكن يجب أن يستأذن من شقيقه سميح ساويرس، مؤسس المدينة.

فكرة هايلة بس لازم أسأل سميح أخويا https://t.co/dKh3izgzre — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 16 сентября 2018 г.

وكتب رجل الأعمال في "تغريدة" أخرى بأن شقيقه قد وافق على الاقتراح، وسينفذ ذلك بعد موافقة محمد صلاح نفسه.

خلاص سميح وافق و هنفذ ! بس لازم أستأذن صلاح برضه ! https://t.co/ZRlUBOjXv4 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 16 сентября 2018 г.

المصدر: "twitter/naguibsawiris"