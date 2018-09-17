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رجل أعمال شهير يقدم هدية "قيمة" لمحمد صلاح

الرياضة

رجل أعمال شهير يقدم هدية
AFP PHILIPPE DESMAZES
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استجاب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لاقتراح بإطلاق اسم الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على أحد شوارع مدينة الجونة تكريما له على إنجازاته.

وقال نجيب ساويرس على حسابه في "تويتر" ردا على اقتراح من حساب "ادم الدويرى @M9r38rxevan2IZJ" بإطلاق اسم محمد صلاح على شارع في الجونة أسوة بشارع يسرا، بأنها فكرة رائعة، ولكن يجب أن يستأذن من شقيقه سميح ساويرس، مؤسس المدينة.

 

وكتب رجل الأعمال في "تغريدة" أخرى بأن شقيقه قد وافق على الاقتراح، وسينفذ ذلك بعد موافقة محمد صلاح نفسه.

  

المصدر: "twitter/naguibsawiris" 

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