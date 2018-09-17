رسميا.. العراق والسعودية ينافسان أصدقاء ميسي ونيمار في بطولة دولية

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم، المشاركة رسميا في البطولة الدولية الرباعية المزمعة في السعودية الشهر المقبل.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن اتحاد الكرة عقد اجتماعا ظهر اليوم في بغداد، من أجل بحث ومناقشة عدة أمور مهمة.

وأوضحت أن الاتحاد قرر المشاركة رسميا في البطولة الرباعية من أجل الاحتكاك بمنتخبات كبيرة.

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وستشهد البطولة المقررة في الفترة بين 12 و16 أكتوبر المقبل أيضا، مشاركة الأخضر السعودي، ومنتخبي البرازيل والأرجنتين.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب "أسود الرافدين" مباراتين ضمن منافسات البطولة، الأولى ستجمعه بالأخضر السعودي في الـ12 من أكتوبر، والثانية ستجمعه بمنتخب الأرجنتين، في الـ16 منه.

المصدر: وكالات