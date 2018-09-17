فيديو.. هدف كوميدي حتى الحكم قرر مشاهدته بالإعادة!

أعاد فريق ملطية سبور التركي لكرة القدم، الإثارة إلى مباراته ضد مضيفه بيشكتاش، في الدقيقة الأخيرة من عمرها بهدف "كوميدي"، وذلك في الجولة الخامسة من الدوري.

وسجل البرازيلي غليرمي كوستا ماركيس، هدف تقليص الفارق (1-2)، في الدقيقة 89، بطريقة طريفة "كوميدية" بعد سلسلة من الأخطاء والهفوات من قبل الجانبين، واحتسب حكم المباراة الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو (VAR)، عقب احتجاج لاعبي أصحاب الأرض على صحته بداعي لمس اليد.

وانتهت المباراة بفوز بيشكتاش (2-1) وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من، البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد سابقا، والهولندي راين بابل، مهاجم فريق ليفربول سابقا.

ويحتل بيشكتاش المركز الرابع، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 10 نقاط. بينما يشغل ملطية سبور المركز الثامن على سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط.

المصدر: "eurosport.ru"