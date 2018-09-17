انطباعات أساطير الكرة ونجوم التدريب عن صلاح

قبل أسبوع من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم "The Best"، نشر موقع "الفيفا" انطباعات بعض أساطير كرة القدم ونجوم التدريب عن المصري محمد صلاح.

وأكال أغلب النجوم المديح لصلاح، حيث قال النجم الإيطالي المعتزل أليساندرو دل بييرو: "صلاح لاعب رائع. يقدم أداء ثابتا وقويا بمهارات رائعة تؤهله ليكون أفضل لاعب في العالم في غضون بضعة أشهر".

وأشاد ريفالدو الفائز بمونديال 2002 مع منتخب البرازيل بصلاح وقال: "إنه لاعب عظيم، لاعب حاسم، والآن عليه الحفاظ على هذا المستوى لمدة عشر سنوات، كما فعل كريستيانو رونالدو وميسي، إنه قريب جدا منهما الآن".

أما الفيل الإيفواري ديديه دروغبا، فقد قال: "لا يمكن التنبؤ بما سيفعله (صلاح)، بإمكانه مراوغتك بقدمه اليسرى فقط، إنه سريع وقوي، يعرف كيف يسجل الأهداف، هو في طريقه لأن يصبح أيقونة لكرة القدم".

وفيما يلي انطباعات بقية النجوم عن صلاح:

- النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة: "رأيت ما فعله صلاح في مارسيلو في الأولمبياد، لقد كان مارسيلو خائفا من صلاح، وتأكدت من ملاحظتي حين رأيت مباراة روما و ريال مدريد".

- الهداف التاريخي لنادي ليفربول إيان راش: "أفضل ثنائي في العالم ولمدة طويلة كان رونالدو وميسي، ولكن في الموسم الماضي صلاح كان الأفضل. لقد لعب دورا كبيرا في تأهل مصر إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، وكان مذهلا مع ليفربول. ما أحبه في صلاح أنه متواضع".

- مدرب ليفربول يورغن كلوب: "آخر لاعب رأيته يمنح تأثيرا مشابها لصلاح كان مارادونا .. صلاح في طريقه ليصبح الأفضل في العالم".

- مدرب إنتر ميلان لوتشانو سباليتي: "محمد صلاح لاعب استثنائي وأعتقد أنه أفضل لاعب دربته في حياتي.. أنت تحتاج دراجة نارية لكي تلحق به".

- النجم الإنجليزي المعتزل ستيفن جيرارد: "صلاح من وجهة نظري أفضل لاعب على كوكب الأرض حاليا".

المصدر: وكالات + فيفا