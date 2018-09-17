كلوب يجهز صلاح لمفاجأة سان جيرمان

يجهز الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مفاجأة لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في اللقاء المرتقب غدا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن كلوب سيدفع باللاعب السويسري شيردان شاكيري، في مركز الجناح الأيمن بدلا من المصري محمد صلاح، والذي سينتقل لمركز المهاجم الصريح، في حال عدم تعافي البرازيلي فيرمينيو في الوقت المناسب، من إصابة تعرض لها السبت الماضي، في موقعة "الريدز" وتوتنهام (2-1).

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وفي حال انتقال صلاح إلى مركز المهاجم، فسيتبادر إلى ذهن عشاق كرة القدم عموما، ومحبي برشلونة خاصة، ما فعله المدرب السابق لنادي برشلونة، بيب غوارديولا، الذي حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من مركز الجناح الأيمن إلى "مهاجم وهمي"، وهو المركز الذي تألق فيه "البرغوث"، ليساهم بشكل كبير في بسط الفريق الكتالوني سيطرته على أغلب المسابقات المحلية والقارية خلال حقبة غوارديولا.

المصدر: وكالات