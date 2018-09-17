مصدر: توافق بين أعضاء اتحاد الكرة العراقي للمشاركة في البطولة الرباعية

أعلن مصدر في اتحاد كرة القدم العراقي، أن اتحاد الكرة الذي يعقد اجتماعه الآن في بغداد، وصل لمرحلة الاتفاق على المشاركة في البطولة الرباعية التي ستقام في السعودية الشهر المقبل.

وقال المصدر لـRT إن "الأغلبية من أعضاء الاتحاد أيدوا فكرة المشاركة"، مبينا أن "الاجتماع الذي سينتهي ظهر اليوم سيعلن بعده الاتحاد في بيان رسمي قرار المشاركة".

يشار إلى أن البطولة الرباعية الدولية ستقام في السعودية في أكتوبر المقبل حسبما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، بمشاركة منتخبات السعودية، والبرازيل، والأرجنتين.

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وكان آل الشيخ قد أكد في وقت سابق أن هوية المنتخب الرابع المشارك في البطولة، ستتحدد قريبا.

المصدر: RT