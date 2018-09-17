دوري أبطال أوروبا.. مواعيد جديدة تتيح للمشجعين متابعة جلّ المباريات

ينتظر عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم مباريات مسابقة الأندية الأقوى في القارة العجوز "دوري أبطال أوروبا"، التي تنطلق منافساتها غدا الثلاثاء.

وستكون نسخة هذه السنة متميزة ومختلفة عن النسخ السابقة، حيث ستتاح أمام عشاق الساحرة المستديرة فرصة متابعة جل مباريات البطولة.

وعلى عكس النسخ الماضية، فإن مباريات النسخة الحالية لن تلعب في توقيت موحد، انطلاقا من دور المجموعات، حيث ستلعب المباريات في توقيتين مختلفين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتقام المباريات الأولى في حدود الساعة 16:55 بتوقيت غرينيتش، على أن تجرى المباريات الثانية في الساعة 19 مساء.

وسيشهد اليوم الأول من مسابقة "التشامبيونز ليغ" هذا الموسم مباريات ملتهبة أبرزها، مواجهة ليفربول وصيف النسخة الماضية، وضيفه باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم، ولقاء برشلونة المرشح للفوز باللقب للمرة السادسة في تاريخه، وضيفه أيندهوفن الهولندي، وموقعة أتلتيكو مدريد ومضيفه موناكو.

ولن تكون مباريات اليوم الثاني أقل سخونة، حيث يستضيف حامل اللقب ريال مدريد، نادي روما الإيطالي، ويحل يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ضيفا ثقيلا على فالنسيا.

وفي ما يلي مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا:

الثلاثاء 18 أغسطس

مباريات الساعة 16:55

إنتر ميلان # توتنهام هوتسبير، برشلونة # بي إس في آيندهوفن.

مباريات الساعة 19 مساء

ليفربول # باريس سان جيرمان، شالكه 04 # بورتو، موناكو # أتلتيكو مدريد، كلوب بروج # بوروسيا دورتموند، غالطة سراي # لوكوموتيف موسكو، سرفينا زفيزدا # نابولي.

الأربعاء 19 أغسطس

مباريات الساعة 16:55

أياكس أمستردام # آيك أثينا، شاختار دونيتسك # هوفنهايم.

مباريات الساعة 19 مساء

مانشستر سيتي # ليون، ريال مدريد # روما، فالنسيا # يوفنتوس، يونغ بويز # مانشستر يونايتد، بنفيكا # بايرن ميونيخ، فيكتوريا بلزن # تسيسكا موسكو

المصدر: RT