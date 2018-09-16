شاهد.. هيغواين ينقذ الروسونيري بهدف للتاريخ!

أنقذ المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين فريقه الجديد ميلان، من الهزيمة أمام مضيفه كالياري، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله البرازيلي جواو بيديو غلفاو، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية.

ومن ثم أدرك هيغواين التعادل للميلان، في الدقيقة 55، محرزا باكورة أهدافه بقميص الروسونيري في الكالتشيو.

وهذا التعادل هو الأول بالنسبة للميلان، في الموسم، مقابل هزيمة وانتصار على الترتيب، بعد ثلاث مباريات حتى الآن، ويحتل المركز الخامس عشر برصيد أربع نقاط.

بينما تعادل كالياري للمرة الثانية في الموسم، مقابل هزيمة في الجولة الأولى، وانتصار في الماضية، ويشغل المركز الثاني عشر حتى الآن، على سلم ترتيب الكالتشيو، برصيد خمس نقاط.

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