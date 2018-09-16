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الإنجليزي أوساليفان يفوز بجائز "شنغهاي ماسترز" للسنوكر (فيديو)

الرياضة

الإنجليزي أوساليفان يفوز بجائز
twitter.com/WorldSnooker
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توج الإنجليزي روني أوساليفان بلقب بطولة "شنغهاي ماسترز 2018" للسنوكر، على حساب مواطنه باري هوكينز، إثر فوزه عليه في النهائي بنتيجة (11-9).

وأحرز روني أوساليفان، البالغ من العمر 42 عاما، بذلك لقب هذه البطولة للمرة الثالثة في مسيرته، وهو رقم قياسي، فلم يسبق أحد لأن احتفظ باللقب من قبل.

في المقابل، بلغ مواطنه باري هوكينز لأول مرة في تاريخه إلى نهائي "شنغهاي ماسترز"، بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي في الموسم الماضي.  

وحصل روني أوساليفان، بطل العالم خمس مرات، على جائزة مالية بقيمة 224 مليون يورو.

المصدر: "sports.ru"

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