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خريبين ينتقل إلى الدوري المصري قادما من الهلال السعودي

الرياضة

خريبين ينتقل إلى الدوري المصري قادما من الهلال السعودي
AFP Fayez Nureldine
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أعلن نادي بيراميدز المصري عن توقيعه عقدا لضم السوري عمر خربين نجم الهلال السعودي بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير ولمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولم يكشف النادي في بيانه عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة التي أبرمت.

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وفاز خريبين البالغ 24 عاما بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، متفوقا على الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، وتوّج قبلها بلقب هداف مسابقة دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف.

كما قاد خريبين الهلال السعودي لنهائي دوري الأبطال الآسيوي، فيما ساهم في صعود منتخب سوريا للملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2018 قبل أن يتعثر منتخب بلاده أمام أستراليا في انتزاع بطاقة العبور لمونديال روسيا.

المصدر: وكالات

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