خريبين ينتقل إلى الدوري المصري قادما من الهلال السعودي

أعلن نادي بيراميدز المصري عن توقيعه عقدا لضم السوري عمر خربين نجم الهلال السعودي بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير ولمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وقعت ادارة نادي بيراميدز عقداً بنظام الإعارة للاعب عمر خربين الحاصل على جائزة افضل لاعب في اسيا لعام ٢٠١٧ وهداف نادي الهلال السعودي والمنتخب السوري بداية من فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير لمدة ستة اشهر مع خيار الشراء بنهاية الموسم pic.twitter.com/wTxfW9l8Mw — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) September 15, 2018

ولم يكشف النادي في بيانه عن أي تفاصيل خاصة بالصفقة التي أبرمت.

مرحبا بك يا عمر في نادي بيراميدز، ننتظر منك الكثير pic.twitter.com/ks7TRpIX0x — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) 15 сентября 2018 г.

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وفاز خريبين البالغ 24 عاما بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، متفوقا على الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، وتوّج قبلها بلقب هداف مسابقة دوري أبطال آسيا برصيد 10 أهداف.

كما قاد خريبين الهلال السعودي لنهائي دوري الأبطال الآسيوي، فيما ساهم في صعود منتخب سوريا للملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2018 قبل أن يتعثر منتخب بلاده أمام أستراليا في انتزاع بطاقة العبور لمونديال روسيا.

المصدر: وكالات