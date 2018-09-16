المتألق هاميلتون يتوج بجائزة سنغافورة الكبرى (فيديو)

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق (مرسيدس)، الأحد، لقب بطل سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الـ 15 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1.

وقطع هاميلتون مسافة السباق (308.8028 كم) بزمن قدره (1:51:11.611) ساعة، متفوقا على كل من الهولندي ماكس فيرستابين سائق (ريد بول)، والألماني سيباستيان فيتل سائق (فيراري)، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

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وحقق البريطاني بذلك انتصاره الرابع على حلبة مارينا باي في سنغافورة، وهو السابع له في الموسم الحالي، والـ 69 في مسيرته.

وعزز هاميلتون صدارته للترتيب العالم لبطولة العالم للفورمولا-1، برصيد 281 نقطة، مبتعدا بفارق 40 نفطة عن وصيفه فيتل، ويليهما في المركز الثالث سائق (فيراري) الآخر الفنلندي كيمي رايكونن، برصيد 174 نقطة.

المصدر: "twitter/F1"