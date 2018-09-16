بالأرقام.. الفرعون صلاح أغلى من أندية الدوري المصري مجتمعة!

كشف موقع "Transfermarkt" المختص بإحصاءات كرة القدم مفارقة جديدة طريفة، وهي أن القيمة التسويقية لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أصبحت تفوق قيمة أندية الدوري المصري الممتاز مجتمعة.

transfermarkt.com

وارتفعت القيمة التسويقية لصلاح إلى 150 مليون يورو ليتخطى بهذا الرقم قيمة كل أندية الدوري المصري الممتاز والتي تبلغ 135 مليونا و150 ألف يورو، أي أن صلاح أغلى بفارق 15 مليون يورو.

transfermarkt.com

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ووفقا للموقع الألماني، يحتل محمد صلاح المركز الرابع في قائمة أغلى لاعبي العالم بعد البرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كليان مبابي.

المصدر: transfermarkt.com