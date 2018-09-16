شاهد.. اللاعبون يسعفون سيارة إسعاف في الدوري البرازيلي

تدخل اللاعبون في مباراة فاسكو دي غاما وضيفه فلامينغو، أمس السبت لإنقاذ سيارة إسعاف أثناء المواجهة بين الفريقين ضمن الجولة الـ25 من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وخلال الشوط الثاني من المباراة تدخلت سيارة الإسعاف لنقل برونو سيلفا لاعب فاسكو دي غاما إلى المشفى بعد تعرضه لإصابة تستدعي ذلك، ولكن المدهش في الأمر أن سيارة الإسعاف بقيت في مكانها بعد وضع المصاب فيها منتظرة من يأتي لإسعافها حيث لم تتمكن من الخروج من أرضية الملعب.

ووسط حالة الذهول بين 54 ألف مشجع، في استاد ماني جارينشا، في برازيليا، اشترك اللاعبون في دفع السيارة، حتى تعود إلى الحياة.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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المصدر: وكالات