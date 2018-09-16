زينيت يعزز صدارته للدوري الروسي بفوزه على أورينبورغ

عزز زينيت سان بطرسبورغ صدارته للدوري الروسي بفوزه على مضيفه أورينبورغ 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة من الدوري.

ويدين زينيت بالفوز لنجمه ألكسندر إيروخين الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 14 و45، فيما جاء هدف أصحاب الأرض الوحيد عن طريق أديسوي أيفولي في الدقيقة 48 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد أورينبورغ عند 10 نقاط في المركز الخامس.

المصدر: RT