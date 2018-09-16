بيكهام يخطط لضم ميسي إلى ناديه

كشفت تقارير صحفية، أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي إف سي الأمريكي، يسعى لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى فريقه.

وأوضحت صحيفة "The Times" أن بيكهام يخطط للتعاقد مع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني.

Former English international David Beckham is looking to strengthen his new team Inter Miami, who are due to be launched in America’s top division in 2020, with no one less than Lionel #Messi. [the times] pic.twitter.com/3zetV55Y3M — Unstoppable Messi ™ (@UnstoppableLM10) September 16, 2018

إقرأ المزيد

وذكرت أن إنتر ميامي، سيشارك في بطولة الدوري الأمريكي MLS في موسم 2020-2021، ليبقى في عقد ميسي مع النادي الكتالوني عام واحد، ويكون قد أقبل على عامه الـ34.

وحسب الموقع الألماني "Transfermarkt" المختص بإحصاءات لعبة كرة القدم، فإن قيمة ميسي التسويقية صارت تقدر بحوالي 180 مليون يورو.

المصدر: لينتا رو