يوفنتوس يستضيف ساسولو.. التشكيلة الأساسية

يستضيف فريق يوفنتوس اليوم الأحد عند الساعة (16:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، فريق ساسولو ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأجرى ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، عدة تغيرات في التشكيلة الأساسية التالية، التي سيخوض بها هذه المباراة على ملعب "أليانز ستاديوم"، فقد زج بالمدافع المغربي المهدي بنعطية بدلا من جورجيو كيليني، ودي تشيليو بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو.

وسيلعب الأرجنتيني باولو ديبالا في التشكيلة الأساسية بدلا من البولندي فيديريكو بيرنارديسكي، والألماني إمري جان بدلا من البوسيني ميراليم بيانيتش.

بينما اختار روبيرتو دي زيربي المدير الفني لفريق ساسولو، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة السيدة العجوز:

المصدر: "facebook/Juventus/sassuolous"