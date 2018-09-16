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ألفاريز يطيح بغولوفكين ويتربع على عرش الملاكمة العالمية

الرياضة

ألفاريز يطيح بغولوفكين ويتربع على عرش الملاكمة العالمية
AFP AL BELLO
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ألحق الملاكم المكسيكي ساوول ألفاريز "كانيلو" الخسارة الأولى بالكازاخي غينادي غولوفكين، لينتزع اللقب الموحد لبطل العالم للوزن المتوسط، بعد نزالهما أمس في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وبعد عام من لقائهما في قاعة "تي موبيل أرينا" والذي انتهى بالتعادل، التقى الملاكمان مجددا أمس في القاعة نفسها، وأظهر ألفاريز البالغ 28 عاما، موهبته وقدرته على الصمود في وجه المخضرم غولوفكين صاحب الـ36 عاما، ليكبد الأخير خسارته الأولى وينال اللقب الموحد للمنظمة العالمية للملاكمة والرابطة العالمية للملاكمة والاتحاد الدولي للملاكمة في الوزن المتوسط.

وأتى الفوز بقرار من الحكام، إذ منح حكمان الأفضلية للملاكم المكسيكي بنتيجة 115-113، بينما سجل الحكم الثالث تعادلا بنتيجة 114-114.

وقال ألفاريز بعد الفوز: "أنا ملاكم كبير، وأظهرت ذلك الليلة، وإذا أراد الناس جولة ثانية، فأنا جاهز".

وأضاف الملاكم الذي بات في رصيده 50 انتصارا وتعادل وخسارتين: "أنا راض لأنني قدمت نزالا كبيرا، وكان الفوز صريحا".

في المقابل، تلقى غولوفكين خسارته الأولى بعد 38 فوزا وتعادل واحد.

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وأنهى ألفاريز سعي غولوفكين لأن يصبح أول ملاكم يدافع بنجاح 21 مرة متتالية عن لقب بطل العالم للملاكمة بوزن المتوسط.

المصدر: أ ف ب

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