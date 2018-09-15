نابولي يتفادى كمين فيورنتينا (فيديو)

خرج فريق نابولي بفوز بشق الأنفس من مباراته أمام ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد، التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار الصعب، لنجمهم لورنزو إنسيني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

ورفع نابولي رصيده بذلك إلى 9 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة على سلم ترتيب الكالتشيو. بينما تجرع فيورنتينا مرارة الهزيمة الأولى في الموسم، في ثالث مباراة له، مقابل انتصارين ويحتل المركز الخامس، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.

المصدر: "vk.com/silatv"