بالفيديو.. مقاتل روسي يخنق متحديه من نيوزيلندا

فاز المقاتل الروسي أليكسي أولينيك على خصمه النيوزيلندي مارك هانت، في النزال الرئيسي الذي جمعهما اليوم السبت، في موسكو، ضمن دورة الفنون القتالية المختلطة "UFC FIGHT NIGHT 136".

وتمكن المقاتل الروسي الملقب بـ "الأفعى العاصرة" من خنق منافسه النيوزيلندي الملقب بـ سامواني السوبر، وإجباره على الاستسلام، في الدقيقة الأخيرة من الجولة الأولى للنزال، وذلك في أول دورة لمنظمة (UFC) تقام في روسيا.

وحقق أليكسي أولينيك (41 عاما)، الذي يشتهر بقوته في المنافسة على الأرض، بذلك انتصاره الـ 57، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 هزيمة، وتعادل واحد.

بينما مني مارك هانت (44 عاما)، الذي يمتلك ضربة قوية قاضية، بالهزيمة 13، حتى الآن، مقابل 13 انتصارا أيضا، وتعادل واحد.

المصدر: RT