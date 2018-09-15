 
مباشر

بالفيديو.. مقاتل روسي يخنق متحديه من نيوزيلندا

الرياضة

بالفيديو.. مقاتل روسي يخنق متحديه من نيوزيلندا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kslh

فاز المقاتل الروسي أليكسي أولينيك على خصمه النيوزيلندي مارك هانت، في النزال الرئيسي الذي جمعهما اليوم السبت، في موسكو، ضمن دورة الفنون القتالية المختلطة "UFC FIGHT NIGHT 136".

وتمكن المقاتل الروسي الملقب بـ "الأفعى العاصرة" من خنق منافسه النيوزيلندي الملقب بـ سامواني السوبر، وإجباره على الاستسلام، في الدقيقة الأخيرة من الجولة الأولى للنزال، وذلك في أول دورة لمنظمة (UFC) تقام في روسيا.

وحقق أليكسي أولينيك (41 عاما)، الذي يشتهر بقوته في المنافسة على الأرض، بذلك انتصاره الـ 57، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 11 هزيمة، وتعادل واحد.

بينما مني مارك هانت (44 عاما)، الذي يمتلك ضربة قوية قاضية، بالهزيمة 13، حتى الآن، مقابل 13 انتصارا أيضا، وتعادل واحد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا