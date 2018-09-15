شاهد.. ريال مدريد يسقط في كمين بيلباو

أهدر ريال مدريد أول نقطتين في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر تعادله مع مضيفه أتلتيك بيلباو (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الليغا.

وضع المهاجم إيكير مونياين الفريق الباسكي في المقدمة بهدف سجله، عند الدقيقة 32، من متابعة لكرة من مسافة قريبة.

وأدرك المدريدي البديل إيسكو التعادل للفريق الملكي، بتسديدة رأسية بعد تمريرة من زميله الويلزي غاريث بيل، وذلك بحلول الدقيقة 64 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب " سان ماميس"، في مدينة بيلباو.

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واكتفى ريال مدريد بنقطة يتيمة، بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 10 نقاط، ليتراجع إلى مركز الوصافة في الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة، حامل اللقب.

بينما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 5 نقاط حصدها من ثلاث مباريات، وتقدم إلى المركز الرابع، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية المواجهات ضمن هذه الجولة.

المصدر: RT