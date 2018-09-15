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ريال مدريد يحل ضيفا على بيلباو.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

ريال مدريد يحل ضيفا على بيلباو.. التشكيلة الأساسية
Reuters Vincent West
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يحتضن ملعب " سان ماميس"، في مدينة بيلباو، في الساعة (21:45) اليوم السبت، مواجهة ساخنة بين ريال مدريد ومضيفه أتلتيك بيلباو، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشف مدربا ريال مدريد ومضيفه العنيد أتلتيك بيلباو عن التشكيلة الأساسية لخوض هذا اللقاء الهام، قبل نحو ساعة من بدايته.

وسيبدأ المدير الفني للفريق الملكي، لويجي لوبيتيغي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الفريق الباسكي:

- لحراسة المرمى: البلجيكي تيبو كورتوا؛

- خط الدفاع: داني كارفاخال – سيرخيوراموس – الفرنسي رافائيل فاران – البرازيلي مارسيلو؛

- خط الوسط: الألماني توني كروس – الكرواتي لوكا مودريتش– داني سيبايوس؛

- خط الهجوم: ماركو أوسينسيو – الويلزي غاريث بيل – الفرنسي كريم بنزيما.

بينما اختار المدير الفني لفريق أتلتيك بيلباو، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه العملاق الملكي:

 

المصدر: "twitter/AthleticClub/realmadrid" 

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