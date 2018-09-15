فرنسا تبلغ نهائي كأس ديفيز على حساب إسبانيا (فيديو)

تأهلت فرنسا حاملة اللقب إلى الدور النهائي لمسابقة كأس ديفيز في كرة المضرب، بتقدمها على ضيفتها إسبانيا 3-0 اليوم السبت في ختام اليوم الثاني من الدور نصف النهائي.

What a moment for 🇫🇷 @julienbenneteau



He retired after the #USOpen, came back for the #DavisCup semifinal, and produced a sensational performance to send France into the #DavisCupFinal!



❤️ pic.twitter.com/7zBfcsKCVG — Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2018

وحسم الثنائي الفرنسي نيكولا ماهو وجوليان بينيتو مباراة الزوجي مع الثنائي الإسباني فليسيانو لوبيز ومرسيل غرانوليرس بفوزهما بثلاث مجموعات نظيفة، تفاصيلها: 6-0، و6-4، و7-6.

🇪🇸 Incredible defence from @feliciano_lopez! Can he and Granollers win the 3rd set tiebreak and keep Spanish hopes alive?



🇫🇷2️⃣🆚0️⃣🇪🇸 #DavisCuppic.twitter.com/JSdJWaALUt — Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2018

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وكانت فرنسا قد تقدمت أمس الجمعة بنتيجة مباراتي الفردي، بعد فوز بونوا بير على بابلو كارينيو بوستا، ولوكاس بوي على روبرتو باوتيستا أغوت.

وأحرزت فرنسا اللقب أربع مرات، أعوام 1991 و1996 و2001 و2017، من أصل 19 مباراة نهائية خاضتها.

وتلتقي فرنسا في النهائي الذي يقام بين 23 و25 نوفمبر القادم، مع الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين كرواتيا والولايات المتحدة وتتقدم الأولى 2-1.

وافتقدت إسبانيا في نصف النهائي لأبرز لاعبيها المصنف أول عالميا رافائيل نادال الذي لم يشارك في المسابقة بعدما اضطرته إصابة في الركبة اليمنى للانسحاب من مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، أمام الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ف ب