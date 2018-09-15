 
مباشر

فرنسا تبلغ نهائي كأس ديفيز على حساب إسبانيا (فيديو)

الرياضة

فرنسا تبلغ نهائي كأس ديفيز على حساب إسبانيا (فيديو)
AFP Denis Charlet
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ksko

تأهلت فرنسا حاملة اللقب إلى الدور النهائي لمسابقة كأس ديفيز في كرة المضرب، بتقدمها على ضيفتها إسبانيا 3-0 اليوم السبت في ختام اليوم الثاني من الدور نصف النهائي.

وحسم الثنائي الفرنسي نيكولا ماهو وجوليان بينيتو مباراة الزوجي مع الثنائي الإسباني فليسيانو لوبيز ومرسيل غرانوليرس بفوزهما بثلاث مجموعات نظيفة، تفاصيلها: 6-0، و6-4، و7-6.

إقرأ المزيد
شاهد.. كاريكاتير ساخر لسيرينا ويليامز يثير جدلا كبيرا

وكانت فرنسا قد تقدمت أمس الجمعة بنتيجة مباراتي الفردي، بعد فوز بونوا بير على بابلو كارينيو بوستا، ولوكاس بوي على روبرتو باوتيستا أغوت.

وأحرزت فرنسا اللقب أربع مرات، أعوام 1991 و1996 و2001 و2017، من أصل 19 مباراة نهائية خاضتها.

وتلتقي فرنسا في النهائي الذي يقام بين 23 و25 نوفمبر القادم، مع الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع بين كرواتيا والولايات المتحدة وتتقدم الأولى 2-1.

وافتقدت إسبانيا في نصف النهائي لأبرز لاعبيها المصنف أول عالميا رافائيل نادال الذي لم يشارك في المسابقة بعدما اضطرته إصابة في الركبة اليمنى للانسحاب من مباراته في الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز في نيويورك، آخر البطولات الأربع الكبرى للموسم، أمام الأرجنتيني خوان مارتين دل بوترو الأسبوع الماضي.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حرق العلم الأمريكي في مظاهرات ضد قمة العشرين في الأرجنتين