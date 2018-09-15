شاهد.. هدف بقدم مواطنة رونالدو من المرمى إلى المرمى
facebook/PORTUGAL
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أحرزت حارسة مرمى منتخب البرتغال لكرة القدم داخل الصالات، آنا كاتارينا، هدفا لمنتخب بلادها في مرمى فنلندا، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أوروبا.
وتمكنت حامية عرين البرتغال آنا كاتارينا من هز شباك الفنلندية بتسديدة من مرماها مباشرة، لتقود بلادها إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وكان منتخب البرتغال قد أمطر في مباراة سابقة شباك نظيره التشيكي بـ "دزينة" كاملة من الأهداف 12 هدفا من دون رد، وتأهل إلى نهائيات البطولة الأوروبية.
المصدر: "facebook/PORTUGAL"
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