السيتي يعبر محطة فولهام بثلاثية

أنجز مانشستر سيتي مهمته أمام ضيفه فولهام، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثلاثية السيتي توقيع كل من، الألماني ليروي سانيه، والإسباني دافيد سيلفا، ورحيم ستيرلينغ، في الدقائق (2، 21، 47) على الترتيب، من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

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وهذا الانتصار هو الثاني على التوالي لمانشستر سيتي، حامل اللقب، والرابع في الموسم مقابل هزيمة واحدة، ويحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة.

بينما في المقابل، خسر فريق فولهام للمرة الثالثة في الموسم الجديد للبريمير ليغ، مقابل فوز وتعادل، ويشغل المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، برصيد 4 نقاط.

المصدر: RT