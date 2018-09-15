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تسيسكا موسكو يستعد لدوري الأبطال بثلاثية في شباك أوفا

الرياضة

تسيسكا موسكو يستعد لدوري الأبطال بثلاثية في شباك أوفا
Sputnik Дмитрий Мухаметкулов
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تغلب تسيسكا موسكو على مضيفه أوفا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الروسي لكرة القدم.

وافتتح فيودر تشالوف التسجيل لفريق الجيش الأحمر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف تيمور جامالدينوف هدفين لفريق العاصمة الروسية في الدقيقتين 59 و63.

وبهذا الفوز، رفع تسيسكا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أوفا عند 4 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الروسي.

ويبدأ تسيسكا مشواره في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الـ19 من سبتمبر الجاري عندما يحل ضيفا على فيكتوريا بلزين التشيكي ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا روما الإيطالي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.

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وفي مباراة ثانية اليوم، فاز روبين قازان على يينيسي بهدف نظيف سجله دميتري بولوز في الدقيقة السادسة من اللقاء.

المصدر: rsport.ria.ru

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