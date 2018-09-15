بارما يروض أفاعي ميلانو في معقلها

سقط فريق إنتر ميلان على أرضه وبين جماهيره أمام مضيفه بارما (0-1)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق بارما بالفضل في انتصاره لمدافعه الشاب فيديريكو ديماركو (20 عاما)، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو، في مدينة ميلانو.

ومني إنتر ميلان بالهزيمة الثانية في الدوري، مقابل فوز وتعادل، ويحتل المركز السابع، حتى الآن، برصيد أربع نقاط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

بينما حقق فريق بارما باكورة انتصاراته في الموسم الحالي للكالتشيو، بعد خسارتين متتاليتين، وتعادل في الجولة الافتتاحية، وتقدم إلى المركز الثاني عشر.

المصدر: وكالات