الأرق يحرم نيمار من مباراة سانت إتيان

كشف الألماني توماس توخيل مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن نجمه البرازيلي نيمار غاب عن مباراة أمس ضد سانت إتيان في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب قلة النوم.

وقال توخيل بعد فوز فريقه على ضيفه برباعية نظيفة: "نيمار لم ينم بشكل جيد في الليلة الماضية، وتحدثنا في الصباح (الجمعة). عادة ما يقول لي نعم أريد أن ألعب، إلا أنه هذه المرة قال لا أعرف".

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وتابع: "عندما يقول لي نيمار ذلك، فهذا بمثابة جرس إنذار في ذهني! تحدثنا بكل صراحة، وقلت له أن بإمكانه اللعب لمدة 45 دقيقة، لكن في حال لم يكن يشعر بشكل جيد، لن أقدم على أي مخاطرة".

وأوضح المدرب الألماني أن سبب قلة النوم يعود إلى تأقلم نيمار مع التوقيت في فرنسا بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية، حيث خاض منتخب السامبا مباراتين وديتين في الولايات المتحدة فاز في الأولى على البلد المضيف بهدفين نظيفين، وفي الثانية على السلفادور بخماسية بيضاء.

المصدر: أ ف ب