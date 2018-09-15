أتلتيكو مدريد يفلت من الهزيمة أمام إيبار بهدف قاتل (فيديو)

أفلت أتلتيكو مدريد من الهزيمة أمام ضيفه إيبار بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل الضيوف هدف التقدم في وقت متأخر في الدقيقة 87 من عمر اللقاء عن طريق سيرجي إينريش، وعادل لأصحاب الأرض بورخا غارسيس مورينو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 5 نقاط في المركز الرابع، ورصيد إيبار إلى 4 نقاط في المركز الـ11 على جدول ترتيب الدوري الإسباني.

المصدر:RT