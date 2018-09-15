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روسيا تسجل رقما قياسيا عالميا في كرة الطائرة على حساب تونس

الرياضة

روسيا تسجل رقما قياسيا عالميا في كرة الطائرة على حساب تونس
RusVolleyTeam/twitter
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حقق المنتخب الروسي رقما قياسيا عالميا على حساب نظيره التونسي خلال لقائهما أمس ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، المقامة في إيطاليا وبلغاريا.

وفازت روسيا بالمباراة بثلاثة أشواط نظيفة بواقع: 25-19 و25-6 و25-19.

ونشر على الحساب الرسمي للبطولة في تويتر تغريدة ورد فيها أن الشوط الثاني من اللقاء والذي انتهى بنتيجة 25-6، أي بفارق 19 نقطة هو أكبر فارق يسجل حتى الآن في بطولة العالم للكرة الطائرة.

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وبهذا الفوز، انفردت روسيا بصدارة المجموعة الثالثة، برصيد 6 نقاط، متجاوزة بفارق نقطتين كلا من، الولايات المتحدة وصربيا وأستراليا والكاميرون، لتقبع تونس في قاع المجموعة دون نقاط.

المصدر: لينتا رو

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