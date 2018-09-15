مودريتش يفصح عن قرب رحيله عن النادي الملكي

كشفت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان يخطط للقيام بمحاولة جديدة للتوقيع مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وأفضل لاعب في مونديال روسيا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مودريتش لا يزال هدفا لإنتر ميلان، الذي أراد أن يتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي لكن تمسك ريال مدريد بخدماته حال دون الوصول لاتفاق، وينوي النادي الإيطالي التقدم بعرض جديد للنادي الملكي، من أجل الفوز بخدماته.

Modric 'says he will leave in January' with Inter coming back https://t.co/RAOrdxp5oe — SPORT English (@Sport_EN) September 13, 2018

إقرأ المزيد

وأضافت أن اللاعب الكرواتي الذي يبلغ من العمر 33 عاما، أخبر زملاءه في المنتخب، خلال الاحتفال بعيد ميلاده مؤخرا، أنه سيغادر ريال مدريد في الشتاء، من أجل الانضمام للنيرازوري.

وفاز مودريتش مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ودخل القائمة النهائية لجائزة الأفضل في العالم رفقة المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

المصدر: وكالات